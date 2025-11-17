Abu Dhabi National Company for Building Material(BILDCO) Bearer öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Abu Dhabi National Company for Building Material(BILDCO) Bearer hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 AED beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Abu Dhabi National Company for Building Material(BILDCO) Bearer ein Ergebnis je Aktie von 0,010 AED vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,8 Millionen AED – eine Minderung von 15,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,4 Millionen AED eingefahren.

Redaktion finanzen.at