|
17.11.2025 06:31:29
Abu Dhabi National Company for Building Material(BILDCO) Bearer öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Abu Dhabi National Company for Building Material(BILDCO) Bearer hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 AED beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Abu Dhabi National Company for Building Material(BILDCO) Bearer ein Ergebnis je Aktie von 0,010 AED vermeldet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,8 Millionen AED – eine Minderung von 15,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,4 Millionen AED eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX wenig verändert -- DAX freundlich -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt kann man am Montag einen ruhigen Handel beobachten. Im deutschen Aktienmarkt geht es zum Wochenauftakt leicht aufwärts. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart abwärts.