Abu Dhabi National Company for Building Material(BILDCO) Bearer präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Abu Dhabi National Company for Building Material(BILDCO) Bearer hat am 23.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite hat Abu Dhabi National Company for Building Material(BILDCO) Bearer im vergangenen Quartal 12,5 Millionen AED verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Abu Dhabi National Company for Building Material(BILDCO) Bearer 11,5 Millionen AED umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,090 AED je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 0,160 AED je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,16 Prozent auf 46,08 Millionen AED ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 52,46 Millionen AED in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at