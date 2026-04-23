Abu Dhabi National Hotels Bearer informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Abu Dhabi National Hotels Bearer hat am 20.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 AED. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 AED je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,06 Prozent zurück. Hier wurden 863,3 Millionen AED gegenüber 881,5 Millionen AED im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at