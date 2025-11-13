Abu Dhabi National Insurance: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Abu Dhabi National Insurance präsentierte am 11.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,21 AED eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,180 AED je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,15 Milliarden AED, während im Vorjahreszeitraum 2,01 Milliarden AED ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at