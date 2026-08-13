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13.08.2026 06:31:29
Abu Dhabi National Insurance: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Abu Dhabi National Insurance veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 AED. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,200 AED je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,81 Prozent auf 2,28 Milliarden AED. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,06 Milliarden AED erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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