Abu Dhabi National Insurance zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Abu Dhabi National Insurance hat sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,22 AED. Im letzten Jahr hatte Abu Dhabi National Insurance einen Gewinn von 0,190 AED je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,01 Milliarden AED generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,23 Milliarden AED ausgewiesen.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,226 AED gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 2,17 Milliarden AED ausgegangen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,830 AED. Im Vorjahr hatte Abu Dhabi National Insurance 0,730 AED je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 8,53 Milliarden AED – das entspricht einem Zuwachs von 14,72 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 7,44 Milliarden AED erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at