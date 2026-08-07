Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Registered hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,10 AED je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,050 AED je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Registered mit einem Umsatz von insgesamt 13,20 Milliarden AED abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,64 Milliarden AED erwirtschaftet worden waren, um 52,82 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at