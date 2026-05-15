Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Registered hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,06 AED beziffert, während im Vorjahresquartal 0,050 AED je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,83 Milliarden AED vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,47 Milliarden AED in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at