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12.11.2026 06:31:28
Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Registered hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 AED wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Auf der Umsatzseite hat Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Registered im vergangenen Quartal 12,97 Milliarden AED verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 39,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Registered 9,33 Milliarden AED umsetzen können.
Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,062 AED gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 11,61 Milliarden AED gesehen.
Redaktion finanzen.at
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