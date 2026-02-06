Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Registered veröffentlichte am 03.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 AED vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Registered ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,050 AED in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 9,46 Milliarden AED beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,84 Milliarden AED umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,051 AED je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 9,00 Milliarden AED gerechnet.

In Sachen EPS wurden 0,220 AED je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Registered 0,190 AED je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,25 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 35,90 Milliarden AED umgesetzt, gegenüber 35,45 Milliarden AED im Vorjahr.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 0,223 AED gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 35,40 Milliarden AED, befunden.

Redaktion finanzen.at