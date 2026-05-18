Abu Dhabi National Takaful Company PJSC Bearer hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Abu Dhabi National Takaful Company PJSC Bearer hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,34 AED beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Abu Dhabi National Takaful Company PJSC Bearer 0,260 AED je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 362,4 Millionen AED beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 271,4 Millionen AED umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at