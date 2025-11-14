Abu Dhabi National Takaful Company PJSC Bearer zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Abu Dhabi National Takaful Company PJSC Bearer hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,31 AED beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,260 AED je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 342,3 Millionen AED umgesetzt, gegenüber 258,8 Millionen AED im Vorjahreszeitraum.

