Abu Dhabi Ports Company PJSC Registered legte Quartalsergebnis vor

Abu Dhabi Ports Company PJSC Registered hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,09 AED gegenüber 0,060 AED im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,39 Milliarden AED vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,66 Milliarden AED in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at