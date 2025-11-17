|
17.11.2025 06:31:29
Abu Dhabi Ship Building PJSC Bearer: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Abu Dhabi Ship Building PJSC Bearer hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 AED. Im Vorjahresquartal waren 0,080 AED je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 339,0 Millionen AED. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 302,2 Millionen AED.
Redaktion finanzen.at
