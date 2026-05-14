BlackRock Aktie
WKN DE: A40PW4 / ISIN: US09290D1019
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14.05.2026 11:07:33
Abu Dhabi’s L’imad joins BlackRock and Temasek on $30bn infrastructure push
Alliance underlines growing influence of emirate’s newest sovereign wealth fundWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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