Abu Dhabis Universität für künstliche Intelligenz richtet eigene Fachbereiche für Robotik und Informatik zur Deckung der steigenden weltweiten Nachfrage ein

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, Aug. 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Mohamed bin Zayed Universität für Künstliche Intelligenz (MBZUAI) hat zwei neue Fachbereiche und vier dazugehörige Graduiertenprogramme für Robotik und Informatik eingerichtet, um der steigenden weltweiten Nachfrage nach diesen Disziplinen gerecht zu werden, die bis 2030ii voraussichtlich ein Volumen von 225 Mrd. USDi bzw. 140 Mrd. USD erreichen wird.



Die neuen Fachbereiche ergänzen die bestehenden Fachbereiche für Computervision (CV), maschinelles Lernen (ML) und natürliche Sprachverarbeitung (NLP) der Universität, die von CSRankings unter den Top 20 weltweit eingestuft werden.

Parallel zur Gründung der neuen Fachbereiche hat die Universität Master- und Promotionsstudiengänge in Robotik und Computerwissenschaften eingerichtet. Diese Programme werden dazu beitragen, das breitere KI-Ökosystem der VAE weiterzuentwickeln und ihre Position als internationales Zentrum für KI-Forschung und KI-Innovation zu stärken.

Eric Xing, Präsident und Universitätsprofessor der MBZUAI, dazu: "Die Aufnahme dieser beiden neuen Fachbereiche steht für die nachhaltigen Bemühungen der MBZUAI, eine solide Grundlage für Forschungsexzellenz und Innovation im Bereich der künstlichen Intelligenz zu schaffen. Die Universität wird weiterhin weltweit führende Dozenten und Forscher nach Abu Dhabi bringen und Studenten dazu befähigen, Pioniere zu werden, die über gefragte Fähigkeiten bei der Entwicklung fortschrittlicher KI-Tools und KI-Anwendungen in verschiedenen Branchen verfügen. Angesichts des digitalen Wandels, in dem wir uns befinden, werden Fähigkeiten in diesen Disziplinen immer gefragter."

Der Fachbereiche für Robotik wird sich auf rigorose, hochwirksame, originelle Forschung konzentrieren, wobei der Schwerpunkt eher auf dem Lernen von Robotern und Roboteralgorithmen als auf der Entwicklung neuer Roboterhardware liegt. Der Fachbereich für Informatik bietet eine unvergleichliche technische Tiefe in den grundlegenden Technologien, die das phänomenale Wachstum und die Auswirkungen der IT in den letzten vier Jahrzehnten ermöglicht haben.

Professor Timothy Baldwin, Acting Provost der MBZUAI, dazu: "Die MBZUAI steht an der Spitze der KI-Ausbildung und KI-Forschung, was unsere Programme unverwechselbar und weltweit wettbewerbsfähig macht. Der Fachbereich für Robotik wird sich auf die menschenbezogene und autonome Robotikforschung konzentrieren sowie auf die Entwicklung der nächsten Generation von Robotikern mit fundierten Kenntnissen in KI und Robotik, um Karrieren an der Spitze von Wissenschaft, Industrie und Regierung zu fördern."

Die Robotik ist eine transformative Technologie, die Sektoren wie die Fertigung, das Gesundheitswesen, die Landwirtschaft und das Transportwesen revolutioniert. Untersuchungen deuten auf eine starke Nachfrage nach Robotik-Know-how in den kommenden Jahren hin. Es wird erwartet, dass der Markt für Robotik-Technologie bis 2030 einen Wert von 225,6 Mrd. USD übersteigen wirdiii. Diese Nachfrage wird durch den prognostizierten weltweiten Mangel an Talenten erheblich erschwert werden. Bis 2030 könnten bis zu 85 Millionen Arbeitsplätze unbesetzt bleiben, weil es an qualifizierten Arbeitskräften mangeltiv. In ähnlicher Weise boomt auch der globale Arbeitsmarkt für Informatik, mit einer prognostizierten kumulierten jährlichen Wachstumsrate von 14,5 % von 2021 bis 2027 und geschätzten 3,5 Millionen Arbeitsplätzen bis 2026v.

Das Bewerbungsverfahren für das Aufnahmejahr 2024 startet am 1. September 2023. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website mbzuai.ac.ae oder schreiben eine E-Mail an admissions@mbzuai.ac.ae

