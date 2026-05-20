ABVC BioPharma hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ABVC BioPharma hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,06 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte ABVC BioPharma ebenfalls 0,060 USD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at