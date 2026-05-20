|
20.05.2026 06:31:29
ABVC BioPharma hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
ABVC BioPharma hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,06 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte ABVC BioPharma ebenfalls 0,060 USD je Aktie eingebüßt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor NVIDIA-Zahlen: ATX geht fester in den Feierabend -- DAX letztlich mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch freundlich. Der deutsche Leitindex drehte im Verlauf ins Plus. An den US-Börsen geht es aufwärts. Die Börsen in Asien gaben zur Wochenmitte nach.