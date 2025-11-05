ABVC BioPharma öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ABVC BioPharma veröffentlichte am 03.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat ABVC BioPharma 0,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 105,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at