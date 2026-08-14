ABVC BioPharma: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ABVC BioPharma hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,130 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at