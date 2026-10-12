Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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12.10.2026 11:12:58
Abwärtstrend setzt sich fort: Volkswagen verkauft weniger Autos
Deutsche Autobauer stehen unter Druck. Auch die Nachfrage nach Fahrzeugen von Volkswagen geht weiter zurück. Insbesondere in China muss der Wolfsburger Konzern deutliche Rückgänge hinnehmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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