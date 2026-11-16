Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Rating im Fokus
|
16.11.2026 09:48:06
Abwärtsbewertung: DZ BANK setzt Brenntag SE-Aktie herab
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Brenntag von 61 auf 55 Euro gesenkt und die Papiere von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft. "Trotz Ergebniswachstums bleiben Nachfragevisibilität, Beschaffungskosten und Kapitalbindung belastend", schrieb Peter Spengler am Montag in seiner Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Die Risiken für Margen und Mittelzuflüsse überwögen nach seiner Einschätzung die operativen Fortschritte.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Brenntag SE-Aktie am Tag der Analyse
Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:30 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 58,20 EUR. Von der Brenntag SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30 104 Stück gehandelt. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2026 um 21,4 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Brenntag SE
|
12:53
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Brenntag auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 55 Euro (dpa-AFX)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX mittags in Grün (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt: So performt der DAX am Montagmittag (finanzen.at)
|
10:43
|Deutsche Bank AG beurteilt Brenntag SE-Aktie mit Hold (finanzen.at)
|
09:48
|Abwärtsbewertung: DZ BANK setzt Brenntag SE-Aktie herab (finanzen.at)
|
09:28
|XETRA-Handel: LUS-DAX zum Start des Montagshandels stärker (finanzen.at)
|
09:28
|Montagshandel in Frankfurt: DAX notiert zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
13.11.26
|XETRA-Handel: Zum Handelsende Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
Analysen zu Brenntag SE
|11:49
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|09:52
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|08:59
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:49
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|09:52
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|08:59
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|08:59
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:49
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|09:52
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Brenntag SE
|58,20
|-0,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX wenig verändert -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich kaum verändert. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.