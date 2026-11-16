Abwärtsbewertung: DZ BANK setzt Brenntag SE-Aktie herab

DZ BANK hat die Brenntag SE-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Brenntag von 61 auf 55 Euro gesenkt und die Papiere von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft. "Trotz Ergebniswachstums bleiben Nachfragevisibilität, Beschaffungskosten und Kapitalbindung belastend", schrieb Peter Spengler am Montag in seiner Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Die Risiken für Margen und Mittelzuflüsse überwögen nach seiner Einschätzung die operativen Fortschritte.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Brenntag SE-Aktie am Tag der Analyse

Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:30 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 58,20 EUR. Von der Brenntag SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30 104 Stück gehandelt. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2026 um 21,4 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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