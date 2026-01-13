BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Analyse im Blick
|
13.01.2026 11:52:47
Abwärtsbewertung: UBS AG setzt BMW-Aktie herab
Die Schweizer Großbank UBS hat BMW von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 95 auf 93 Euro gesenkt. Die Abstufung folge auf ein Jahr überdurchschnittlicher Kursentwicklung, schrieb Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleichwohl seien einige der positiven Treiber hinter seiner bisherigen Kaufempfehlung intakt: der Erfolg der "Neuen Klasse" sowie attraktive Dividenden. Die Aktien erschienen im langjährigen Vergleich mittlerweile aber recht hoch bewertet.
Aktieninformation im Fokus: Die BMW-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung
Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:36 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 88,84 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 4,68 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 248 243 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Mit der Quartalsbilanzvorlage von BMW wird am 12.03.2026 gerechnet.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BMW AG
|
12:26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 mittags schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX in Rot (finanzen.at)
|
12:26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
12:19
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt BMW auf 'Neutral' - Ziel 93 Euro (dpa-AFX)
|
11:04
|BMW-Aktie tiefer: UBS stuft BMW wegen Preiskrieg in China herab (dpa-AFX)
|
10:03
|DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BMW-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09:28
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Impulsarmer Handel in Frankfurt: DAX pendelt zum Start des Dienstagshandels um seinen Vortagesschluss (finanzen.at)