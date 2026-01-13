BMW Aktie

Analyse im Blick 13.01.2026 11:52:47

Abwärtsbewertung: UBS AG setzt BMW-Aktie herab

UBS AG-Analyst Patrick Hummel hat eine umfassende Analyse des BMW-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat BMW von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 95 auf 93 Euro gesenkt. Die Abstufung folge auf ein Jahr überdurchschnittlicher Kursentwicklung, schrieb Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleichwohl seien einige der positiven Treiber hinter seiner bisherigen Kaufempfehlung intakt: der Erfolg der "Neuen Klasse" sowie attraktive Dividenden. Die Aktien erschienen im langjährigen Vergleich mittlerweile aber recht hoch bewertet.

Aktieninformation im Fokus: Die BMW-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:36 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 88,84 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 4,68 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 248 243 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Mit der Quartalsbilanzvorlage von BMW wird am 12.03.2026 gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

