MTU Aero Engines Aktie

MTU Aero Engines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

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MTU Aero Engines-Analyse im Fokus 24.04.2026 10:19:47

Abwärtsbewertung: UBS AG setzt MTU Aero Engines-Aktie herab

Abwärtsbewertung: UBS AG setzt MTU Aero Engines-Aktie herab

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der MTU Aero Engines-Aktie durch UBS AG.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU von 350 auf 275 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Von den drei führenden Triebwerkherstellern sei bei MTU das Risiko für eine harte Landung am größten, wenn der Wind im Ersatzteil- und Servicegeschäft drehe, schrieb Ian Douglas-Pennant am Freitag. Dann dürfte sich die bisher starke Gewinnentwicklung schneller normalisieren als bei der Konkurrenz. Das dann erreichbare Niveau liege unter den Markterwartungen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die MTU Aero Engines-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 10:03 Uhr ging es um 4,3 Prozent auf 290,10 EUR abwärts. Hiermit hat das Papier noch Abwärtsspielraum von 5,21 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. 40 650 MTU Aero Engines-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 fiel die Aktie um 18,4 Prozent. Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte MTU Aero Engines am 30.04.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 01:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com

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