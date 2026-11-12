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12.11.2026 06:31:28
AC Energy gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
AC Energy hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
AC Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 PHP. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 PHP je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz wurden 11,65 Milliarden PHP gegenüber 7,04 Milliarden PHP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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