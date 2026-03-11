AC Energy hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

AC Energy hat am 09.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 PHP gegenüber 0,020 PHP im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 8,65 Milliarden PHP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,51 Milliarden PHP umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,050 PHP. Im Vorjahr waren 0,190 PHP je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat AC Energy 30,99 Milliarden PHP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14,23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 36,13 Milliarden PHP umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at