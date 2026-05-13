AC Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

AC Energy hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 PHP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AC Energy ein EPS von 0,040 PHP je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 42,17 Prozent auf 10,74 Milliarden PHP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,55 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at