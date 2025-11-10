AC Energy: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

AC Energy hat sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 PHP, nach 0,030 PHP im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig standen 7,04 Milliarden PHP in den Büchern – ein Minus von 18,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AC Energy 8,67 Milliarden PHP erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at