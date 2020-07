AC Immune-Aktie +67 Prozent: Positive Studenergebnisse lassen Aktienkurs haussieren

Die Gesellschaft teilte am Donnerstag mit, dass sie die zweithöchste Dosierungsgruppe in seiner Phase 1b/2a-Studie bei dem Impfstoffmittel "ACI-35.030" einleitet. Der Schritt folge auf ermutigende Zwischenergebnisse zur Sicherheit, Verträglichkeit und Immunogenität aus der ersten Dosierungsgruppe. AC Immune entwickelt ACI-35.030 in Zusammenarbeit mit Janssen Pharmaceuticals, einer Sparte von Johnson & Johnson , im Rahmen einer Lizenzvereinbarung von 2014.

Die Aktien von AC Immune, die am Mittwoch bei 7,19 US-Dollar schlossen, haussierten aktuell an der NASDAQ um 67,06 Prozent auf 12,01 Dollar im vorbörslichen Handel.

NEW YORK (Dow Jones)