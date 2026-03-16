AC Immune SA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

AC Immune SA veröffentlichte am 13.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,18 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,180 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 0,4 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 67,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AC Immune SA 1,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,840 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,580 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 86,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,30 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 31,01 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at