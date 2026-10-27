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27.10.2026 06:31:29
AC Partners: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
AC Partners äußerte sich am 25.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Umsatz wurde auf 0,1 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 66,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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