AC Partners: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

AC Partners äußerte sich am 25.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Umsatz wurde auf 0,1 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 66,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at