Acacia Research hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Acacia Research hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 114,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 123,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Acacia Research einen Umsatz von 51,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at