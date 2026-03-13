|
Acacia Research legte Quartalsergebnis vor
Acacia Research hat am 11.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei 0,04 USD. Im letzten Jahr hatte Acacia Research einen Gewinn von -0,140 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 50,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 48,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,220 USD. Im Vorjahr waren -0,360 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 133,20 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 285,23 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 122,31 Millionen USD im Vorjahr.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
