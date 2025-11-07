Acacia Research öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Acacia Research hat am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,03 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,140 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 155,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 59,5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 23,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

