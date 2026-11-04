Academedia AB hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Academedia AB hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 1,31 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Academedia AB 0,830 SEK je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,53 Milliarden SEK, während im Vorjahreszeitraum 3,98 Milliarden SEK ausgewiesen worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 1,39 SEK sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 4,68 Milliarden SEK gelegen.

Redaktion finanzen.at