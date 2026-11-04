|
04.11.2026 06:31:28
Academedia AB hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Academedia AB hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 1,31 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Academedia AB 0,830 SEK je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,53 Milliarden SEK, während im Vorjahreszeitraum 3,98 Milliarden SEK ausgewiesen worden waren.
Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 1,39 SEK sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 4,68 Milliarden SEK gelegen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise sinken weiter: Freundliche Stimmung für den ATX -- DAX könnte neue Rekorde anpeilen -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer - Kräftige Verluste in Südkorea
Am heimischen Aktienmarkt dürfte die Stimmung freundlich sein. Beim DAX sind sogar neue Rekorde in Reichweite. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich, mehrheitlich dominieren aber die Verluste.