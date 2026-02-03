Academedia AB informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Academedia AB hat am 02.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,01 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,76 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Academedia AB mit einem Umsatz von insgesamt 5,04 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,89 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 3,07 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 2,06 SEK je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 5,27 Milliarden SEK gerechnet.

