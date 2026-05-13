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13.05.2026 06:31:29
Academedia AB stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Academedia AB hat am 11.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurden 3,02 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Academedia AB 2,43 SEK je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde auf 5,23 Milliarden SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,93 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 3,19 SEK ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 5,37 Milliarden SEK erwartet.
Redaktion finanzen.at
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