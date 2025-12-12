|
Academy Sports and Outdoors gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Academy Sports and Outdoors hat am 09.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.10.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Academy Sports and Outdoors 0,920 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,38 Milliarden USD – ein Plus von 3,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Academy Sports and Outdoors 1,34 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
