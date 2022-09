Academy Sports and Outdoors gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Academy Sports and Outdoors hat am 07.09.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2022 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 2,30 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Academy Sports and Outdoors noch ein Gewinn pro Aktie von 2,34 USD in den Büchern gestanden.

Academy Sports and Outdoors hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,69 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,07 USD sowie einem Umsatz von 1,70 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at