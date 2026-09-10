Academy Sports and Outdoors hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Academy Sports and Outdoors hat am 09.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,17 USD. Im Vorjahresviertel hatte Academy Sports and Outdoors 1,85 USD je Aktie erwirtschaftet.

Academy Sports and Outdoors hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,60 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at