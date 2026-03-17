AmSouth Bancorporation Aktie
WKN DE: 878868 / ISIN: US0321651020
|
17.03.2026 13:13:27
Academy Sports And Outdoors, Inc. Q4 Income Advances
(RTTNews) - Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) announced a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $133.68 million, or $1.98 per share. This compares with $133.63 million, or $1.89 per share, last year.
Excluding items, Academy Sports and Outdoors, Inc. reported adjusted earnings of $132.94 million or $1.97 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 2.5% to $1.718 billion from $1.676 billion last year.
Academy Sports and Outdoors, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $133.68 Mln. vs. $133.63 Mln. last year. -EPS: $1.98 vs. $1.89 last year. -Revenue: $1.718 Bln vs. $1.676 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AmSouth Bancorporation
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu AmSouth Bancorporation
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAnleger ignorieren Ölpreisanstieg: ATX und DAX schließen mit Gewinnen -- Asiens Börsen mehrheitlich etwas schwächer
Der heimische Aktienmarkt legte im Dienstagshandel zu. Der DAX zeigte sich ebenfalls fester. Die Erholung an der Wall Street setzt sich am Dienstag fort. An den Börsen in Asien zeigten sich mehrheitlich überschaubare Verluste.