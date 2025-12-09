AmSouth Bancorporation Aktie
WKN DE: 878868 / ISIN: US0321651020
|
09.12.2025 14:22:31
Academy Sports And Outdoors, Inc. Reveals Rise In Q3 Income
(RTTNews) - Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) reported earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $71.56 million, or $1.05 per share. This compares with $65.76 million, or $0.92 per share, last year.
Excluding items, Academy Sports and Outdoors, Inc. reported adjusted earnings of $77.33 million or $1.14 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.0% to $1.383 billion from $1.343 billion last year.
Academy Sports and Outdoors, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $71.56 Mln. vs. $65.76 Mln. last year. -EPS: $1.05 vs. $0.92 last year. -Revenue: $1.383 Bln vs. $1.343 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $5.65 - $6.15 Full year revenue guidance: $6,000 - $6,265 Mln
