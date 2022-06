Academy Sports and Outdoors legte Quartalsergebnis vor

Academy Sports and Outdoors hat sich am 07.06.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2022 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 1,73 USD gegenüber 1,89 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,13 Prozent auf 1,47 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Academy Sports and Outdoors 1,58 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,44 USD gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 1,45 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at