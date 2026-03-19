Academy Sports and Outdoors präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Academy Sports and Outdoors hat am 17.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.01.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,98 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,89 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,48 Prozent auf 1,72 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,68 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 5,54 USD gegenüber 5,73 USD je Aktie im Vorjahr.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Academy Sports and Outdoors mit einem Umsatz von insgesamt 6,05 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,93 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 2,02 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at