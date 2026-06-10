Academy Sports and Outdoors präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Academy Sports and Outdoors äußerte sich am 09.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,680 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1,44 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,35 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at