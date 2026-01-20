Acadia Healthcare Aktie

Acadia Healthcare für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JNMF / ISIN: US00404A1097

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.01.2026 14:18:08

Acadia Healthcare CEO Christopher Hunter Resigns, Debra Osteen Assumes CEO Role

(RTTNews) - Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC), Tuesday announced that Christopher Hunter has resigned from the position of Chief Executive Officer, effective immediately.

As of the same date, the company has appointed Debra Osteen as the CEO of Acadia. Also, she has been designated as the company's principal executive officer.

Prior to joining Acadia, Osteen served as Executive Vice President of Universal Health Services, Inc. and President of its behavioral health division.

In the pre-market hours, ACHC is trading at $12.01, up 2.83 percent on the Nasdaq.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Acadia Healthcare Co Inc

mehr Nachrichten