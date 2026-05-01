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01.05.2026 06:31:29
Acadia Healthcare mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Acadia Healthcare hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,57 Prozent auf 828,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 770,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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