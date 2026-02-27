Acadia Healthcare: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Acadia Healthcare gab am 25.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 13,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Acadia Healthcare ein Ergebnis je Aktie von 0,350 USD vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Acadia Healthcare 821,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 774,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 12,160 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Acadia Healthcare 2,78 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 3,31 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 3,15 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at