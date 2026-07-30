Acadia Healthcare: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Acadia Healthcare ließ sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Acadia Healthcare die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,39 Prozent auf 865,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Acadia Healthcare 869,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at