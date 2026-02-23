Acadia Healthcare Aktie
WKN DE: A1JNMF / ISIN: US00404A1097
|
23.02.2026 17:38:08
Acadia Healthcare Stock Down 60% as One Investor Slashes Stake to Less Than 1% of Assets
On February 17, 2026, Engine Capital Management reported selling 2,256,741 shares of Acadia Healthcare (NASDAQ:ACHC), an estimated $42.70 million trade based on quarterly average pricing.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated February 17, 2026, Engine Capital Management reduced its position in Acadia Healthcare by 2,256,741 shares. The estimated transaction value was $42.70 million, calculated using the average closing price during the fourth quarter of 2025. The quarter-end value of the ACHC stake dropped by $59.35 million, a figure reflecting both trading activity and price changes.Acadia Healthcare runs a broad network of behavioral health facilities, serving patients across the U.S. and Puerto Rico. It is a leading provider of behavioral healthcare services, operating a large network of facilities focused on mental health and addiction treatment. The company leverages its scale and specialized care delivery to address a broad spectrum of behavioral health needs across diverse patient populations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
