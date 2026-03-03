Acadia Healthcare Aktie
WKN DE: A1JNMF / ISIN: US00404A1097
|
03.03.2026 21:03:58
Acadia Healthcare Stock Has Tanked This Past Year, and One Fund Just Called It Quits on a $13 Million Stake
On February 17, 2026, Canyon Capital Advisors reported in a Securities and Exchange Commission (SEC) filing that it sold all 521,774 shares of Acadia Healthcare (NASDAQ:ACHC) in the fourth quarter.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated February 17, 2026, Canyon Capital Advisors fully exited its position in Acadia Healthcare by selling 521,774 shares. The quarter-end position value decreased by approximately $12.92 million as a result.Acadia Healthcare operates one of the largest networks of behavioral healthcare facilities in the United States, offering a diversified portfolio of inpatient and outpatient services. The company leverages its scale, clinical expertise, and geographic reach to address growing demand for mental health and addiction treatment.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Acadia Healthcare Co Inc
|
24.02.26
|Ausblick: Acadia Healthcare zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: Acadia Healthcare präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Acadia Healthcare informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Acadia Healthcare verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)